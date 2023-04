I ragazzi autistici presentano il progetto contro i vandalismi

Nella mattinata di oggi nella sede della Questura di Monza e della Brianza è stata presentata l’iniziativa “Arte contro vandalismo”, un originale progetto realizzato in partenariato tra la Polizia di Stato, il Comune di Monza e l’Associazione Facciavista laboratorio artistico di ragazzi autistici, presenti il Questore Marco Odorisio, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’architetto Matteo Perego presidente di Facciavista ed Alberto Moioli critico d’arte e Direttore editoriale Enciclopedia italiana dell’arte, progetto finalizzato a ricoprire gli imbrattamenti e le scritte sui muri cittadini con 100 riproduzioni di poster artistici.

Progetto contro i vandalismi, nell’ambito della “Giornata per la consapevolezza sull’autismo”



L’evento si colloca tra le iniziative finalizzate a celebrare la “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo” che si celebra il 2 aprile, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Onu per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Infatti dalla serata di venerdì 31 marzo i ragazzi dell’Associazione Facciavista, assistiti da agenti della Questura, hanno affisso sulle scritte e sugli imbrattamenti dei muri del capoluogo brianzolo, 100 poster raffiguranti opere d’arte rivisitate in chiave pop. Le opere, realizzate dai ragazzi autistici del Laboratorio Facciavista e dall’artista Felice Battiloro, sono state applicate con del nastro adesivo sulle numerose scritte, dove i cittadini, al loro risveglio, hanno potuto incontrare una Venere realizzata da Battiloro e reinterpretata in chiave pop dagli artisti di Facciavista. I poster rivisitano in maniera creativa le opere più famose dell’arte classica, dando loro un tocco di modernità e ambientandole in contesti fantastici. Il progetto patrocinato dal Comune di Monza è stato realizzato sotto la direzione artistica di Alberto Moioli, con l’intento di sovrapporre agli imbrattamenti ed alle scritte d’odio, la bellezza dell’opera d’arte che si impone con decisione sui gesti incivili di chi imbratta e deturpa le strade e le vie, con una funzione catartica, dove il negativo viene trasformato in positivo, il brutto in bello: questo il messaggio che si vuole trasmettere.

Progetto contro i vandalismi: lavoratori a Vedano al Lambro



L’iniziativa rende protagonisti i ragazzi dell’Associazione Facciavista, un laboratorio artistico, con sede a Vedano al Lambro, nato per dare ai ragazzi autistici, con uno spiccato talento artistico, la possibilità di esprimere e far crescere il loro potenziale, fornendo l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro nonché un’occasione di socialità. I ragazzi hanno già realizzato molti progetti sul territorio, tra cui alcune mostre presso la Villa Reale di Monza. Felice Battiloro, giovane artista lombardo nato come tatuatore poi convertitosi al mondo dei quadri, ha guidato i giovani in questa iniziativa che si propone di coprire il brutto con il bello, di urlare che l’amore vince sull’odio, senza rovinare ulteriormente i muri, con i poster artistici che sono stati attaccati con del nastro adesivo.