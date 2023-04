I parcheggi blu di Arcore tornano a pagamento dopo 4 mesi

Gli stalli blu del comune di Arcore sono tornati a pagamento. Dopo quattro mesi di sospensione del servizio a causa del cambio gestione (e qualche proroga per questioni tecnico-burocratiche), tra il 4 e il 5 aprile è avvenuta la posa dei nuovi parcometri in tutte le aree con sosta a pagamento della città. Attenzione però: mentre nel parcheggio di via de Gasperi – parcheggio della stazione ferroviaria – il servizio è già disponibile, ma la sosta senza biglietto sarà tollerata fino all’11 aprile, per consentire a tutti gli utenti di acquistare il proprio abbonamento, per quanto riguarda gli stalli blu del centro il servizio è già attivo.

I parcheggi blu di Arcore e le tariffe differenziate

Per quanto riguarda il parcheggio della stazione ferroviaria non sarà possibile acquistare una tipologia di sosta ad ore: la tariffazione minima è quella giornaliera. È già possibile ottenere il tipo di “abbonamento” desiderato tramite le colonnine predisposte (come avviene per un normale parcheggio), che desideri dare sia l’abbonamento giornaliero che quello annuale. Le tariffazioni sono differenziate: “Per i cittadini arcoresi c’è stato un piccolissimo aumento delle tariffe – spiega il vicesindaco Giuseppe Tozzi – dopotutto la manutenzione del parcheggio, l’impianto di sicurezza e quello d’illuminazione sono a carico dei cittadini arcoresi. Per i non arcoresi, invece, le tariffe sono leggermente più alte”. Se per i residenti nel comune il parcheggio giornaliero costa 4€, quello settimanale 10, mensile 35, trimestrale 75 e annuale 230; per i non residenti quello giornaliero viene a costare 5€, il settimanale 12, il mensile 40, il trimestrale 90 e l’annuale 275. “Abbiamo voluto premiare economicamente chi sottoscrive un abbonamento più lungo” ha spiegato il sindaco Maurizio Bono, anch’esso in relazione alla scelta dei prezzi.

I parcheggi blu di Arcore gratis in centro per 20 minuti

Per quanto riguarda i parcheggi del centro città invece la filosofia applicata è completamente differente: 20 minuti di sosta gratuita (previa esposizione del tagliandino ritirato alle colonne) per permettere incentivare gli arcoresi a svolgere le proprie commissioni presso i commercianti del centro città, poi una tariffazione oraria. Anche per gli stalli blu del centro paese, tuttavia, esiste una possibilità di abbonamento: si tratta di un numero massimo di 50 abbonamenti annuali al costo di € 350,00, che è possibile richiedere (fino ad esaurimento) inviando una e-mail a urp@comune.arcore.mb.it . “Consigliamo a tutti di fare una fotocopia degli abbonamenti acquistati – ha ricordato il vicesindaco Tozzi – poiché la carta su cui sono stampati tende a far sbiadire le scritte nel giro di qualche settimana”.