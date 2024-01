I numeri del concorsone per le scuole, il commento: “C’è sempre il nodo del sostegno”

Il concorso docenti 2024 ha chiuso le iscrizioni. Le candidature sono oltre 370mila a livello nazionale e, tra le regioni con maggiori iscritti spicca la Lombardia, dove si concentra la grande maggioranza dei posti messi a disposizione.

Sono a concorso un totale di 21.101 posti per materia e 9.115 per il sostegno su tutta la regione, così ripartiti: 85 posti comuni più 257 per il sostegno, per la primaria 1.339 posto comune a cui si sommano 2.402 per il sostegno, alle medie per il posto comune (materia-disciplina) 1.038 e 1.181 per il sostegno, infine alle superiori 2.496 posti per tutte le materie (più di 100) e 71 per il sostegno.

I numeri del concorsone per le scuole, Palumbo: «I posti non sono sufficienti»

«I posti che il concorso mette a disposizione non sono sufficienti – commenta Vincenzo Palumbo, ex segretario Flc Cgil Monza e Brianza, ora in pensione – rispetto alle necessità delle scuole. Analizzando i numeri dell’ufficio scolastico provinciale, ancora una volta la categoria più “scoperta” è il sostegno, l’intera regione Lombardia ha “a disposizione” 3.911 posti. Tanti? Si ma già a ottobre era chiaro che ne servano in realtà dieci volte tanto: 31.909».

I numeri del concorsone per le scuole, gli insegnanti di sostegno

La Brianza è una delle provincie in cui la carenza di insegnanti e docenti, soprattutto di sostegno, è un problema più che noto e che, ogni anno si ripropone. «I posti che sono stati assegnati come organico di diritto per il sostegno per la nostra provincia erano 1.479 – continua Palumbo – poi con una doppia deroga sono stati aumentati fino a 2.790 che comunque non sono sufficienti per le necessità delle nostre istituzioni scolastiche visto che a oggi molti dirigenti hanno dovuto chiamare supplenti di varia formazione per questi posti».