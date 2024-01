I nomi più scelti a Monza e Brianza nel 2023: vincono Camilla, Sofia, Tommaso ed Edoardo

Camilla: ecco il nome più scelto dai genitori di Monza per le bimbe venute alla luce nel 2023. Nel corso dell’anno appena concluso sono state chiamate così undici piccole monzesi. Sul podio poi Sofia, di cui si contano dieci ricorrenze, e Beatrice con nove. Quanto ai maschietti, a essere andato per la maggiore è Tommaso, scelto per ben diciannove volte, seguito poi da Edoardo, con cui sono stati chiamati diciotto neonati, e Leonardo, che compare nei registri dell’anagrafe degli ultimi dodici mesi

per quindici volte.

I nomi più scelti a Monza e Brianza nel 2023: più maschi che femmine

Sono nomi classici, della tradizione, vagamente altisonanti, quelli con cui i 797 giovanissimi monzesi, classe 2023, hanno iniziato ad affrontare la vita. Curiosità: all’anagrafe comunale di Monza l’anno scorso sono stati registrati più maschi che femmine: sono stati infatti 422 i fiocchi azzurri, a fronte di 375 fiocchi rosa.

Lo rende noto l’ufficio statistica del Comune di Monza che, accanto alle due top 3, offre una carrellata degli altri scelti con buona frequenza dalle neomamme e dai neopapà: Anna e Alice, Giulia, Bianca e Vittoria, Aurora e Emma, Matilde e Viola per le piccole, Alessandro, Federico e Riccardo, Enea, Mattia

e Lorenzo, Ettore e Luca per i piccoli.