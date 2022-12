I Babbo Natale dei carabinieri per i bambini dell’ospedale di Monza

Babbo Natale in divisa non è arrivato dal cielo. Le condizioni meteo avverse hanno impedito questa mattina all’elicottero del secondo Nucleo elicotteri carabinieri di alzarsi in volo da Orio al Serio, ma gli uomini e le donne dell’Arma in servizio e in congedo non hanno voluto mancare al tradizionale appuntamento con i bambini degenti dell’oncologia pediatrica del Comitato Maria Letizia Verga, all’ospedale San Gerardo di Monza.

Carabinieri all’ospedale di Monza per i bambini

Addirittura, il comandante del Nucleo dei carabinieri, il tenente colonnello Claudio Proietti, e alcuni suoi uomini hanno raggiunto Monza in automobile dove hanno trovato ad accoglierli il presidente della Sezione di Monza e coordinatore provinciale di Monza e Brianza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Vito Potenza insieme ai vertici dell’Arma provinciale. Insieme hanno portato regali, sorrisi e speranze ai bambini.

I carabinieri al San Gerardo per il Natale 2022

“Ogni volta è un’esperienza che tocca il cuore -spiega Potenza che si trasforma in Babbo Natale dal 2008-i piccoli pazienti sono sempre felici di accoglierci, ma i genitori ancora di più. Li vediamo commossi, con le lacrime agli occhi. Per un attimo regaliamo un po’ di serenità”. I carabinieri si sono recati nelle diverse stanze distribuendo i doni suddivisi in base all’età dei riceventi. Persino i ragazzi più ritrosi hanno vinto la loro timidezza e hanno chiesto ai Babbi Natale in divisa di scattare insieme delle fotografie.

Carabinieri all’ospedale di Monza e i biglietti

Ad accompagnare i regali c’erano degli speciali biglietti di auguri preparati per ciascun bambino dai detenuti della Casa di Reclusione di Milano Bollate che partecipano al gruppo di “Arteterapia in Carcere” che hanno voluto contribuire all’iniziativa promossa dai rappresentanti dell’Arma. Nei prossimi giorni, meteo permettendo, non è escluso che un velivolo del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri sorvoli il nosocomio monzese per portare il proprio saluto ai pazienti.