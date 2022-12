Vigili del Fuoco brianzoli portano regali ai bambini in ospedale

Vigili del Fuoco del Comando di Monza anche quest’anno in versione Babbo Natale per i bambini ricorverati negli ospedali del territorio. Un sorriso portato dagli uomini in divisa più amati dai più piccoli.

Nei giorni scorsi hanno consegnato regali al Centro Maria Letizia Verga, in via Cadore a Monza, punto di riferimento per le cure delle malattie ematoncologiche infantili e per le malattie mataboliche e genetiche ad alta complessità terapeutica. È stati possibile per loro anche visitare i reparti di pediatria dell’ospedale San Gerardo di Monza, dell’ospedale di Desio e quello di Vimercate.

I 35 Vigili del Comando che si sono alternati nelle varie visite hanno avuto occasione di chiacchierare, giocare e raccontare favole ai piccoli pazienti: “Un’opera compiuta con grande affetto dal Comando che, come il Corpo Nazionale, protegge quotidianamente anche i cittadini più piccoli“, spiega una nota.