I 100 anni del Gp di Monza in mostra ad Arcore

Inaugurata nella mattinata di domenica 27 agosto nell’ipogeo di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, “Un Gran Premio lungo 100 anni”. La mostra, curata dallo scrittore e giornalista Enrico Mapelli, è il primo evento nella storia di un “Fuori Gp” tutto arcorese. Nata dal desiderio di alcuni appassionati di vedere anche Arcore tra i comuni coinvolti dall’arrivo della tappa italiana del Mondiale di Formula 1, l’esposizione resterà visitabile fino al 10 settembre. Raccolti in un percorso che dal 1922 al 2022 ripercorre i momenti salienti di ogni Gran Premio d’Italia più di 100 immagini storiche corredate di spiegazione, centocinquanta modelli in scala di vetture che hanno preso parte a cento anni di competizioni e tute e caschi originali dei piloti di ieri e di oggi: dal casco di Juan Manuel Fangio ad una delle tute indossate da Lewis Hamilton.

I 100 anni del Gp di Monza e le parole del sindaco Bono

“Questa mostra per noi è importante non solo perché ricorda cento anni di storia del Gran Premio di Monza, ma perché rappresenta l’impegno e il desiderio del comune di Arcore di entrare sempre di più nel meccanismo del pre-Gran Premio, un’occasione unica che ha Arcore di crescere e farsi conoscere – ha spiegato il primo cittadino Maurizio Bono – Arcore poi ha la fortuna di avere una persona come Enrico che è la storia dell’automobilismo sul territorio.”