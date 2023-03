Guerra in Ucraina, l’inviato Andrea Nicastro a Vedano al Lambro

Il giornalista e inviato di guerra Andrea Nicastro ospite venerdì 3 marzo a Vedano al Lambro. L’appuntamento, promosso dal circolo culturale Don Primo Mazzolari in collaborazione con l’associazione Pace fatta, è per le 21 nella Sala della cultura, in via Italia 15.

Guerra in Ucraina: presentazione del libro “L’assedio, il romanzo di Mariupol”

Nicastro, giornalista del Corriere della Sera, presenterà il suo ultimo libro “L’assedio, il romanzo di Mariupol”, edito da Solferino, dove racconta i giorni passati nella città ucraina assediata dall’esercito russo. Alla serata, patrocinata dal Comune di Vedano, parteciperà anche la giornalista Francesca Mineo. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

«In questo libro ho voluto raccontare la trasformazione dell’uomo durante la guerra, dando spazio a paure e dolore che mai avevo visto così vicine negli ultimi settant’anni», ha raccontato l’autore spiegando i motivi che l’hanno spinto a scrivere un romanzo dopo la sua esperienza di inviato in Ucraina, piuttosto che un reportage di guerra.

Circolo culturale, gli incontri a Vedano al Lambro

Il calendario di eventi promossi dal circolo culturale Don Mazzolari continua sabato 4 marzo con il recital di chitarra classica “Vis(s)ibile l’impere, le sfumature del virtuosismo”. Si tratta del terzo concerto della stagione musicale. Ospite della serata sarà il giovane chitarrista Nicholas Nebuloni. Appuntamento alle 21 nella Sala della cultura.