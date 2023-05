“Gran galà dell’opera” con la Filarmonica Pozzoli al teatro Manzoni di Monza

Il quarto appuntamento della quinta stagione dei “ I Grandi Concerti”, promossi dalla Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno, è in programma al teatro Manzoni di Monza, venerdì 12 maggio, alle 21, con il “Gran galà dell’opera” con musiche di Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini, con gli allievi del corso annuale di perfezionamento lirico Fep, diretti dal maestro Luca Ballabio, già ospite di importanti istituzioni nazionali ed internazionali quali, tra le altre, il Rossini opera festival di Pesaro, l’orchestra di Padova e del Veneto, l’orchestra della Svizzera Italiana, la Monnaie opera house di Bruxelles, la Vidin State Philharmonic orchestra e il teatro nazionale dell’opera di Costanza. Sarà la seconda presenza nel corso dell’anno al Manzoni di Monza della Filarmonica Ettore Pozzoli, la prima è stata il 17 febbraio sul tema “ La fragilità dei giganti” dov’erano state eseguite musiche di Beethoven, Bizet, Tchaikovsky, un concerto che si era svolto in collaborazione con Inner Wheel Monza, in cui parte del ricavato era stato destinato a sostegno delle attività de La Meridiana, cooperativa sociale che si occupa di malati di Sla e Alzheimer.

“Gran galà dell’opera” a Monza: momento conclusivo del corso di perfezionamento lirico

Il concerto al Manzoni rappresenta il momento conclusivo del corso annuale di perfezionamento lirico per cantanti e maestri collaboratori, organizzato nell’ambito dell’attività educational dell’associazione culturale musicale Ettore Pozzoli, che ha dato modo a undici giovani professionisti provenienti da tutto il mondo di perfezionarsi studiando sotto la guida di vere e proprie leggende dell’opera lirica italiana come Carmen Santoro, pianista e vocal coach che collabora con i più importanti teatri e festival operisti del mondo e docente principale del corso, oltre a Michele Pertusi, Gregory Kunde, Carmela Remigio e Paolo Bordogna.

“Gran galà dell’opera” a Monza, grande occasione per il pubblico

Il “Gran galà dell’opera” è una grande opportunità per il pubblico, che potrà assistere a una serata di musica di qualità eseguita ad altissimo livello e un’occasione per i giovani solisti di mettere in pratica in un contesto professionale tutto ciò che hanno perfezionato durante il corso. La Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno, è un’autorevole realtà nata nel 2007, che si è subito imposta quale formazione di prestigio nel settore musicale grazie all’alto profilo culturale e al suo forte radicamento sul territorio. “L’ambizioso progetto di costituire una realtà– ha sottolineato la presidente Marina Sala– dove professori d’orchestra di grande esperienza, come prime parti nelle più importanti orchestra lirico sinfoniche, siano da esempio artistico, oltre che opportunità lavorative per giovani e promettenti musicisti, ha permesso di far nascere un laboratorio che oggi vede risultati di grande rilievo culturale e formativo”