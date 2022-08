Gli amici di Marco De Angelis avviano una raccolta fondi, per aiutare la sua famiglia

Gli amici di Marco De Angelis, il ventitreenne lissonese morto in un incidente stradale ad Ibiza, hanno deciso di organizzare una raccolta di fondi a sostegno della famiglia del ragazzo prematuramente scomparso.

Marco De Angelis: come è possibile contribuire

Uno striscione di affetto nei confronti di Marco De Angelis



«In veste di amici ci terremmo ad essere ancora più vicini alla famiglia di Marco ed a provare ad accompagnarlo in questo viaggio per quel che possiamo. Chiunque voglia unirsi a noi, può farlo tramite una raccolta fondi che verrà direttamente devoluta alla famiglia» spiegano gli amici che hanno organizzato un crowdfunding sul web (https://www.gofundme.com/f/in-memoria-di-marco?qid=4940f95e4c54b49e1ca945ee38958027) “in memoria di Marco”, con l’obiettivo di «aiutare la famiglia nelle onerose spese funerarie e per il trasporto in Italia del ragazzo». Chiunque può aiutare, anche con una piccola, ma importante donazione.

Marco De Angelis: chi era e cosa è successo



Marco De Angelis è deceduto il 7 agosto ad Ibiza, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Il giovane, originario di Lissone e residente da diversi anni a Biassono, nella tarda serata era salito a bordo di uno scooter ed è rimasto vittima di un incidente stradale. Gli inquirenti dovranno accertare le cause del sinistro. Gli amici hanno voluto sostenere i genitori di Marco con una raccolta fondi che sta registrando una grande partecipazione.