Giussano: vigili del fuoco in via Prealpi per un furgone in fiamme

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a Giussano, in via Prealpi, per un furgone fermato dalle fiamme nel vano motore. È successo nella tarda mattinata di venerdì 7 aprile. Un mezzo adibito al trasporto di frutta e verdura che dal centro stava viaggiando in direzione della Statale 36. Illese le tre persone a bordo: quando si sono accorte del fumo dal cofano, hanno accostato e hanno allertato i soccorsi.

Giussano: fiamme nel vano motore, traffico rallentato durante i soccorsi

Giussano

I vigili del fuoco di Seregno hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la scena dell’incidente. Durante i soccorsi e la rimozione del mezzo il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.