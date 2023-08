Giussano, uomo soccorso lungo la provinciale per un malore causato dal caldo

Il caldo è la probabile causa del malore che lunedì 21 agosto, alle 17.45, ha costretto un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza ad intervenire in zona Giussano, lungo la strada provinciale 6, per soccorrere un uomo di 76 anni.

118: il settantaseienne è stato trasportato all’ospedale di Carate

L’Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) ha attivato inizialmente l’uscita in codice rosso, riservato ai casi più gravi, quelli che contemplano il pericolo di vita per il paziente. Gli accertamenti sul posto hanno però fatto rientrare parzialmente l’allarme, poiché il codice è stato poi derubricato a verde, utilizzato per le situazioni di ridotta criticità. Il settantaseienne alla fine è stato trasportato per le verifiche necessarie all’ospedale di Carate Brianza.