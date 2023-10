Giussano, parte la riqualificazione del campo di basket all’aperto di via D’Azeglio

Nuovo look per il campo outdoor di basket di via Massimo D’Azeglio a Giussano. Giovedì 12 ottobre ha preso il via la prima fase dell’intervento di riqualificazione del campo di basket situato proprio accanto alle scuole secondarie di primo grado delle città, che sarà ultimato prima dell’estate con un nuovo playground ideato dagli studenti del liceo Amedeo Modigliani.

Riqualificazione: l’intervento prevede due fasi successive

Le opere prevedono il rifacimento completo della pavimentazione, che andrà a sostituire il precedente manto ormai usurato. Durante i lavori, della durata stimata di due settimane, il campo resterà chiuso al pubblico, con l’area di cantiere inibita all’ingresso e videosorvegliata. Concluso questo primo step, il campo da basket riqualificato riaprirà le proprie porte e potrà essere fruito dalla cittadinanza già a partire dal mese di novembre. Il progetto, come detto, sarà poi concluso in primavera, quando verrà realizzato il nuovo playground, ideato dagli studenti del Modigliani, con elementi grafici che richiameranno la storia e il senso di comunità della città. Il progetto è stato selezionato tra i quatto elaborati finalisti (uno per classe), scelti al termine dello scorso anno dall’amministrazione comunale tra i diversi realizzati dai giovani studenti, nell’ambito di un percorso frutto della collaborazione in essere fra l’amministrazione comunale e l’istituto scolastico. Ai ragazzi era stato chiesto di progettare la rigenerazione dell’area, realizzando lo studio di fattibilità e progettando un’opera di street art che unisse l’aspetto sportivo a quello storico-culturale della città di Giussano. Le numerose proposte ideate dagli studenti di quattro classi, e presentate al termine dello scorso anno scolastico, avevano tutte elementi grafici che richiamavano la pratica sportiva, la socialità, la relazione, il divertimento e l’educazione, insieme a simboli, scritte e disegni che richiamavano il legame col il territorio. Dopo una prima fase creativa, agli alunni è stato chiesto di perfezionare alcuni dettagli dei 4 elaborati finalisti così da rendere i progetti finanziariamente e tecnicamente sostenibili. L’opera di street art vincitrice, che verrà svelata al momento della messa in opera dell’ultima fase, darà un nuovo volto ad uno spazio di divertimento quotidianamente utilizzato per la pratica sportiva da adolescenti e pre-adolescenti.

«In questa prima fase, il cantiere prevede il rifacimento completo della pavimentazione e la posa di un manto superficiale che consentirà di poter fruire dello spazio già dalle prossime settimane -hanno riferito il sindaco Marco Citterio e l’assessore ai lavori pubblici Giacomo Crippa-. Nel periodo primaverile, il progetto si completerà con la raffigurazione grafica del progetto di street art ideato dagli studenti del liceo Modigliani: in questo modo, restituiremo alla città uno spazio rigenerato che “parlerà” la lingua degli adolescenti, i più assidui frequentatori di questa area». Un’opera che parte “dal basso” e che offrirà ai giovani uno spazio rinnovato e colorato in cui ritrovarsi per giocare.