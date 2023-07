Giussano: non gli ripara subito il telefonino, insulti razziali al commerciante cinese

Avrebbe preteso la riparazione del telefonino, nonostante il negozio fosse vicino all’orario di chiusura, e al rifiuto del commerciante, un 33enne cinese, l’avrebbe ripetutamente offeso con epiteti a sfondo razziale e minacciato. Ciò anche davanti ai carabinieri, prontamente intervenuti. Poi si sarebbe allontanato in auto a forte velocità, compiendo anche manovre azzardate, finché non è stato bloccato dai militari. Sottoposto a alcoltest, è stato trovato con un tasso di alcol di 2,6 grammi per litro (limite di legge 0,50) e pertanto denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.

Giussano, serata sopra le righe per un 45enne di Verano

Serata decisamente sopra le righe quella di un 45enne di Verano Brianza, sabato: poco prima delle 20, su segnalazione di alcuni cittadini i carabinieri della Stazione di Giussano sono intervenuti in piazza Roma, nel comune brianzolo, dover era stata segnalata una “accesa lite con una persona che si sentiva in pericolo e chiedeva aiuto“. Giunti sul posto e placati gli animi i militari hanno identificato il 45enne di Verano Brianza, in compagnia di un amico, “che presentava evidenti segni da abuso di alcolici“, e la presunta vittima, aggredita verbalmente, il titolare di un negozio di telefonia, 33enne di origini cinesi.

Da quanto ricostruito il 45enne avrebbe preteso che il negoziante gli riparasse il cellulare all’istante nonostante fosse in orario di chiusura. Al diniego sarebbe andato su tutte le furie con un comportamento “violento e prevaricatore“, anche davanti ai carabinieri, “con ripetute offese e minacce a sfondo razziale rivolte contro il 33enne cinese“.

Giussano: manovra azzardata in auto, tasso alcolemico sopra i limiti e denuncia

Riportata la situazione alla calma, il 45enne si sarebbe poi allontanato a piedi con l’amico. Trascorsa mezz’ora i due sarebbero saliti a bordo di una Volkswagen Golf per andarsene ma, percorse alcune centinaia di metri, all’angolo tra via Cavour e via 25 Aprile, sono stati intercettati dalla pattuglia dei carabinieri. Il 45enne, giunto all’incrocio, non avrebbe rispettato il segnale di “stop”, sorpassato un’auto ferma sulla linea di arresto e svoltato repentinamente a destra. Ma percorsi ancora pochi metri l’auto è stata bloccata dalla pattuglia dei carabinieri, con lampeggianti e sirena. Sottoposto all’alcoltest, il 45enne è stato trovato con un tasso di alcol decisamente superiore al consentito per mettersi al volante e quindi denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.