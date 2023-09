Giussano: inaugurato il nuovo supermarket nell’ex tessitura

Un nuovo comparto commerciale ha preso vita a Giussano. Giovedì 28 settembre ha aperto ufficialmente i battenti il nuovo Penny Market, tra via Pietro Nenni e via Milano. L'”ennesimo supermercato sul territorio” – come sottolineato da diversi cittadini che lamentano la presenza di troppi comparti commerciali sul territorio -, a cui però si deve riconoscere il merito di aver rigenerato un’area in stato di abbandono da più 10 anni. La zona in questione originariamente ospitava una storica tessitura, poi sostituita da una ditta che si occupava della realizzazione di impianti termoidraulici, fallita diversi anni fa.

Giussano: inaugurato il nuovo supermarket nell’ex tessistura, comparto rigenerato

Il vecchio edificio, all’angolo delle due strade, è stato completamente demolito prima di Pasqua. Ora l’edificio di nuova realizzazione ospita un punto vendita della catena dei supermercati discount che, oltre a offrire un servizio ai giussanesi, ha ridato decoro all’area.

«Dopo tanti anni di abbandono, l’edificio all’incrocio nei pressi dell’asilo nido comunale, ha una nuova vita, sfruttando la via della rigenerazione urbana – ha riferito l’assessore all’Urbanistica Felice Pozzi – È stato demolito un fabbricato fatiscente da oltre 10 anni ed è stato sostituito con un nuovo edificio con destinazioni compatibili con lo strumento urbanistico vigente».

«Si è trattato di un permesso di costruire convenzionato. Per cui – ha sottolineato l’assessore – oltre a un nuovo edificio con parcheggi al servizio dell’insediamento, è stata realizzata una nuova viabilità che gira attorno all’edificio, ed è stato adeguato l’accesso al Centro cottura comunale, che ora è completamente asfaltato. L’opera ha inoltre previsto la realizzazione di un “tetto green”, per raggiungere anche i requisiti minimi previsti dal regolamento 7 di invarianza idraulica di Regione Lombardia».

Giussano: inaugurato il nuovo supermarket nell’ex tessistura, decine di clienti al Penny Market

Nelle prime ore di apertura, il nuovo supermercato è stato invaso da clienti, giussanesi e non, che hanno fatto la spesa, curiosi di sbriciare tra le offerte proposte. I primi clienti sono stati omaggiati con gadget con il logo dell’azienda e sono stati accolti con palloncini colorati e un punto assistenza dove ottenere gratuitamente la carta fedeltà.

Giussano: inaugurato il nuovo supermarket nell’ex tessistura, sempre scettici i cittadini contrari che avevano lanciato una petizione

Tuttavia, l’opera, come detto, non è stata accolta con favore da diverse decine di cittadini, che fin dall’annuncio della realizzazione del nuovo supermercato in città hanno lamentato la presenza di troppi comparti commerciali sul territorio. Tant’è che prima dell’estate dal malcontento era nata una petizione online, lanciata sulla piattaforma change.org nel tentativo di “bloccare” questa nuova opera, che in poco tempo aveva raccolto decine e decine di firme. «È davvero necessario un nuovo supermercato?», si domandano tanti giussanesi, che avrebbero preferito veder realizzato un nuovo spazio di aggregazione per i giovani e per le famiglie, al posto dell’«ennesimo centro commerciale che toglie lavoro alle piccole attività locali a conduzione famigliare».