Giussano: botto nella notte alla scuola di Birone, caldaia fuori uso e lezioni sospese

Un forte botto nella notte, una nube di fumo intorno all’edificio, tanto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza. Non ci sono stati né feriti né danni alla scuola primaria San Filippo Neri di Birone, avvolta dal fumo intorno alle 22.30 di giovedì 9 novembre, per via di un guasto che ha riguardato una delle due caldaie che alimentano lo stabile.

Giussano: botto nella notte alla scuola di Birone, «anomalia nel funzionamento della caldaia

«Al momento non sappiamo cosa possa aver determinato il guasto. È stata riscontrata un’anomalia nel funzionamento della caldaia e sono in corso di accertamento le cause – ha riferito la dirigente scolastica Sabrina Amato – Sono stata informata dell’accaduto pochi minuti dopo dalla referente di plesso, che abita lì vicino, e che si è precipitata a scuola dopo aver sentito un forte rumore proveniente dall’edificio».

Giussano: botto nella notte alla scuola di Birone. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e amministrazione

Sul luogo, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e una rappresentanza dell’amministrazione comunale. Per motivi di sicurezza, le attività didattiche del 10 novembre sono state sospese.

Giussano: botto nella notte alla scuola di Birone, lezioni regolari da lunedì 13 novembre

«L’attività didattica riprenderà regolarmente dal 13 novembre. Anche qualora dovessero essere necessari più giorni per il ripristino della caldaia con guasto, mi è stato assicurato che lunedì potranno riprendere comunque le lezioni perché la seconda caldaia è funzionante e i due impianti sono indipendenti l’uno dall’altro. Fortunatamente questo incidente si è verificato durante la notte», ha sottolineato Amato.

I genitori degli studenti della primaria sono stati avvisati della sospensione delle attività didattiche tramite una circolare diramata dall’istituto.