Giussano: è morto don Angelo Pessina, istituzione per la frazione di Birone

È cordoglio a Birone di Giussano per la scomparsa di don Angelo Pessina, 88 anni. Don angelo è stato molto più di un semplice parroco: è stato una vera e propria istituzione per la frazione, dove ha operato con dedizione e passione per quasi tre decenni, dal 1980 al 2008, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei bironesi. Si è spento domenica 3 dicembre, al Piccolo Cottolengo di don Orione, a Seregno, dove viveva, dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute, che lo aveva costretto all’ausilio della respirazione artificiale nelle ultime settimane.

Giussano: è morto don Angelo Pessina, amava Birone e tornava spesso

Don Angelo amava profondamente Birone e tornava spesso a visitare la sua frazione che aveva servito con dedizione. Un affetto reciproco anche da parte della comunità di Birone, che ha accolto con dolore e commozione la notizia della sua scomparsa.

Giussano: è morto don Angelo Pessina, funerali i 6 dicembre a Birone

L’ultima sua visita in frazione era stata a giugno, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 65 anni di sacerdozio. Tornerà in frazione anche per il suo ultimo viaggio, mercoledì 6 dicembre, quando il suo feretro sarà portato nella chiesa di Santo Stefano. A partire dalle 9.30 i fedeli potranno tributargli l’ultimo saluto. Alle 14.15, poi, si svolgeranno i funerali.

Giussano: è morto don Angelo Pessina, trent’anni nella frazione e numerose iniziative

Nei quasi 30 anni in cui ha servito a Birone, Don Angelo ha portato avanti numerose iniziative e ha avuto a cuore la cura per la chiesa della frazione, realizzando interventi di restauro sia interni che esterni. Ha, inoltre, perfezionato l’attività dell’oratorio e dell’asilo della frazione. La sua dedizione si è estesa anche al settore del teatro. Don Angelo ha infatti creato una compagnia stabile e ha contribuito all’attivazione della stagione teatrale de “Il Ridotto” negli anni ’80.

«Per Birone don Angelo è stato un’istituzione, una guida. Ha terminato il suo sacerdozio proprio in frazione, battezzando tantissimi bironesi, che ora sono diventati padri, madri e nonni. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità, generando un diffuso sentimento di dolore e commozione – ha commentato il bironese Adriano Corigliano, vicesindaco della città di Giussano – Io mi sono trasferito a Birone alla fine degli anni ’90. Don Angelo oltre ad avermi accolto in oratorio, mi ha cresimato. Nei suoi 30 anni in frazione ha reso vivo l’oratorio».

Anche l’attuale parroco di Birone, don Mauro Mascheroni, pur non avendo avuto il privilegio di conoscerlo di persona, ha riconosciuto l’influenza positiva che don Angelo ha avuto sulla comunità. «L’ho conosciuto grazie ai racconti della comunità, che nutre per lui un bene profondo. In tantissimi, negli ultimi anni sono andati a trovarlo a Seregno. Ha fatto davvero tanto per Birone, diventando un punto di riferimento per tutti gli abitanti della frazione».

Le sue parole e azioni hanno contribuito a plasmare gli anni d’oro della parrocchia, lasciando un’eredità di amore, impegno e cura per la comunità che rimarrà viva nei ricordi di tutti coloro che lo hanno conosciuto.