Un diploma per il primo passo verso “il mondo dei grandi”. Una grande festa a Giussano ha salutato ventuno bambini dell’asilo nido comunale “Albero Grande” che da settembre inizieranno il percorso educativo alla scuola dell’infanzia.

Giussano: “diplomati” i bambini dell’asilo nido, “da settembre una nuova sfida”

Alla cerimonia hanno partecipato educatrici e operatrici della struttura, il vicesindaco con delega alle Politiche sociali, Adriano Corigliano, tutti i bambini iscritti e i genitori dei “protagonisti” di giornata.

Giussano Asilo nido festa diplomi

“La cerimonia di consegna dei diplomi è un momento emozionante, per le famiglie e per il personale del nido che instaura un rapporto speciale con ogni bambino – afferma il vicesindaco Corigliano – Per 20 bimbi, si apre da settembre una nuova sfida personale, educativa e formativa”.

Per questo motivo, nel corso della cerimonia dei diplomi sono anche stati consegnati alcuni ricordi: lavoretti, fotografie e manufatti.