Assaggio di estate a Giussano dal 9 aprile. È il giorno dell’inaugurazione del nuovo spazio del bar del Laghetto che il gestore ha realizzato come previsto dal bando per l’affidamento decennale: oltre al servizio di info-point e bar-ristorazione, era prevista la possibilità “per l’operatore economico di realizzare a proprie spese una estensione estiva compatibile dal punto di vista architettonico e paesaggistico con il territorio circostante“, fa sapere il Comune. Una struttura in legno “da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande che si affiancherà al servizio presente nella struttura già adibita a bar e ristorazione“.

Giussano: dal 9 aprile il nuovo spazio del bar al Laghetto, «si ampliani i servizi dell’Oasi»

E che andrà a integrarsi nel contesto dell’oasi naturalistica e del Parco della Valle del Lambro.

“L’inaugurazione di questa nuova struttura amplia i servizi che i cittadini possono trovare recandosi all’Oasi di Giussano – affermano l’assessore al Patrimonio Giacomo Crippa e l’assessore al Commercio Paola Ceppi – L’attenzione all’area Laghetto, in questi anni, è stata costante ed ha riguardato il patrimonio pubblico, la sostenibilità ambientale, la sicurezza del bacino lacustre, la parte viabilistica e le opportunità ludico-aggregative in zona. Questo ultimo tassello contribuirà, nei mesi primaverili ed estivi, a rendere ancora più attraente il nostro Laghetto ed a rispondere alle esigenze di famiglie, giovani, bambini ed anziani”.