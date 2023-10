Giussano, Ampi festeggia nella pasticceria Cosmo il suo trentesimo di fondazione

A Giussano i migliori pasticceri italiani in occasione del 30esimo anniversario Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani). «Ho realizzato un sogno. Dieci anni fa promisi a mia mamma che avrei portato nella mia pasticceria i migliori professionisti del settore in Italia. Oggi sono riuscito a tenere fede alla promessa». È stato un successo l’evento conclusivo del ventisettesimo Simposio Pubblico di Ampi, che si è chiuso martedì 10 ottobre con una festa privata tenutasi nella pasticceria Cosmo, capitanata dal maestro pasticcere Ampi Roberto Cosmo. Oltre 90 maestri pasticceri provenienti da tutta Italia, oltre che da New York e da San Francisco, sono stati ospiti della rinomata pasticceria giussanese, in via Catalani. Un grande evento, in cui è stato servito un apericena stellato in una location dall’atmosfera ricercata, resa ancor più magica dall’intrattenimento musicale, curato dall’azienda Giulia Buzzi Wedding, che ha portato in scena il cantautore painese Roberto Colzani, accompagnato dai musicisti Fabio Chesini e Fabio Maffoni.

Ampi: distribuite a Milano 3mila porzioni di un minidolce

I pasticceri intervenuti a Giussano

«È stata una grande festa, un evento a cui io e il mio team eravamo al lavoro da mesi». I maestri pasticceri presenti hanno apprezzato la cura dei dettagli sia nell’impiattamento delle portate proposte sia nel servizio, e sono rimasti affascinati dall’ampia selezione di dolci esposta. L’evento ha chiuso una due giorni di festeggiamenti che ha portato lunedì 9 ottobre i migliori pasticceri della penisola alla scoperta delle bellezze di Milano a bordo del “Tram-Dolcezza”. Ad ogni sosta, in tappe strategiche, come il Castello Sforzesco, piazza Cairoli e piazza della Repubblica, gli accademici hanno proposto ai fortunati presenti un assaggio gratuito, in anteprima assoluta, della limited edition del dolce ideato in occasione del trentennale Ampi, una cake da viaggio in formato monoporzione.

Ampi: la felicità del presidente Salvatore De Riso

Salvatore De Riso

«È un dolce con mandorle e agrumi. Un dolce che può essere trasportato in tutto il mondo senza bisogno di un frigorifero. Si può acquistare nelle nostre pasticcerie e spedire anche lontano. Il dolce è accompagnato da una crema alle mandorle profumata agli agrumi. È un dolce straordinario», ha riferito il presidente Ampi Salvatore De Riso, per poi sottolineare: «Non potevamo scegliere città più bella di Milano per festeggiare questi 30 anni di Accademia. Sono stati due giorni meravigliosi. Il tour per le vie di Milano di lunedì ha riscosso un grandissimo successo. Abbiamo distribuito più di 3mila monoporzioni del nuovo dolce. Oggi abbiamo partecipato a un convegno, dove sono stati affrontati i temi della sostenibilità, dell’etica professionale, con tanti interventi dedicati alla comunicazione e al marketing. Siamo orgogliosi di come è andata. Qui a Giussano questa sera vedo negli occhi di ogni accademico una grande gioia».