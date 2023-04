Giovanna Borsotti presenta la sua squadra per le comunali di Brugherio

«La nostra sfida parte dai cittadini». Giovanna Borsotti, l’ultima aspirante sindaco a ufficializzare la sua corsa alla guida della neonata lista Brugherio Civica, ha spiegato con queste parole i motivi per cui ha deciso di mettersi in gioco con un nuovo progetto: «È stata una scelta non facile – ha affermato – ma il coraggio me l’hanno dato le persone e le associazioni che mi hanno chiesto di non disperdere il patrimonio acquisito nei dieci anni» trascorsi come vicesindaca.

Giovanna Borsotti e la scelta di candidarsi sindaco

«È stata una esperienza bella e faticosa – ha proseguito – in cui ho costruito tante relazioni e in cui ho imparato come funziona la macchina comunale. Ora sono molto emozionata perché mi candido a guidare una città che è diventata grande: sono l’unica rappresentante di una civica, tutti gli altri sono sostenuti dai partiti». Ha ringraziato Marco Troiano che nel 2013 l’ha voluta in giunta: senza quella chiamata, ha precisato, ora non potrebbe compiere questo passo. L’ultimo mandato in Villa Fiorita è stato segnato dalla pandemia: «Non dimenticherò mai – ha ricordato la Borsotti – le tredici settimane più dure, quando la sera aspettavamo il bollettino per conoscere i nomi dei contagiati dal covid-19 capire se potevano contare su una rete familiare» o se doveva attivarsi il Comune.

Giovanna Borsotti “Bellissime persone intorno a me”

Attorno a lei, ha aggiunto l’aspirante sindaco, ci sono «24 persone bellissime» tra cui i consiglieri comunali uscenti Alessandro Gargiuolo e Ilaria Tameni, che l’hanno affiancata nel 2018, e Melina Martello di Italia Viva. Tutti si sono ricandidati perché convinti dal suo pragmatismo e dalla sua concretezza a mettere a disposizione della città le loro competenze. In lista ci sono persone che avevano aderito a Brugherio in Comune, tra cui Manuela Colombo e Diego Galbiati, e chi ha per la prima volta ha deciso di impegnarsi a livello amministrativo come il ventenne Riccardo Fazzini. «Senza la mia squadra – ha commentato la candidata – non potrei provare a diventare sindaco».

Giovanna Borsotti e il sostegno a giovani e anziani

Il suo programma è costruito attorno a due obiettivi principali: il sostegno agli anziani e ai giovani. «Proponiamo uno sguardo sulla città – ha sintetizzato – in una società che invecchia costantemente vogliamo lavorare per mantenere il più a lungo possibile gli anziani nelle loro abitazioni: nel 2024 con i fondi del Pnrr arriveranno le risorse per acquistare tre appartamenti per loro. Nei prossimi anni la spesa sociale è destinata a triplicare: è necessario trovare un nuovo modo per occuparsi delle fragilità e il regolamento dei servizi sociali, che sarà approvato dopo le elezioni, consentirà di costruire un progetto attorno a ogni persona».