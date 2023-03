Giovani deceduti, il questore Odorisio invita a riscoprire il valore inestimabile della vita

I decessi di due giovani, avvenuti in settimana all’ospedale San Gerardo, in entrambi i casi oggetto di indagini da parte del personale della questura di Monza e della Brianza, per chiarire le cause, hanno prodotto un intervento di Marco Odorisio, che da quindici mesi ricopre l’incarico di questore.

Questura: l’appello al dialogo con le famiglie

«La mia riflessione ed il mio appello -ha spiegato Odorisio– vai ai ragazzi, affinché non buttino al vento la loro esistenza e non si autodristuggano. Anche a fronte di difficoltà e paure, che si aprano, con le famiglie, con gli amici, con le persone a loro vicine, perché la vita è una ed ha un valore inestimabile».