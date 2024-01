Giorno della Memoria: 7 medaglie d’onore ai brianzoli deportati nei lager

Sono sette le medaglie d’Onore alla memoria conferite dalla Presidenza della Repubblica a cittadini brianzoli deportati e internati nei lager nazisti. Saranno consegnate nella cerimonia in programma venerdì 26 gennaio in Prefettura a Monza, in occasione della Giorno della Memoria.

Giorno della Memoria: chi sono le 7 medaglie d’onore

Le medaglie sono state assegnate a Giovanni Cesana e Ferruccio Trabattoni di Carate Brianza, ritirano la nipote Patrizia Berto e il figlio Franco Trabattoni, a Filippo Lentini di Bovisio Masciago, ritira il nipote Pierangelo Gianotti, a Antonio Munaretto di Desio (ritira il nipote Valerio Cardogna), a Giovanni Pozzoli di Besana in Brianza e in anche in questo caso sarà ritirata dal nipote Emanuele. Poi a Camillo Sala di Monza (ritira il nipote Luigi Aldo Sala), a Pierino Visconti di Meda (ritira il figlio Marino Pietro Visconti).