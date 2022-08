Gdf, sequestro di 700mila prodotti non conformi a Concorezzo

Sequestro della Guardia di Finanza di Monza in un’impresa di vendita all’ingrosso gestita da un cittadino cinese di circa 700mila prodotti per la persona e per la casa: adesivi e decalcomanie per le unghie, pietre decorative, cannucce di cartone per un valore di oltre 400mila euro.

Gdf, sequestro a Concorezzo: prodotti non conformi agli standard di sicurezza

I finanzieri monzesi, in collaborazione con i colleghi di Forlì, li hanno trovati non conformi agli standard di sicurezza rispetto all’importatore, al luogo di produzione e al contenuto di materiali o sostanze pericolose e relative modalità di smaltimento.

Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 25.000 euro e il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi.