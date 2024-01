A.A.A. Cercansi volontari per i turni del mattino, interessati a prendersi cura del gattoparco e dei suoi ospiti. L’appello arriva da Gattolandia, l’associazione che opera nelle province di Monza e Brianza e di Milano: in città a Monza ha sede ormai da diversi anni in via Sardegna, a Sant’Albino. Proprio lì i nuovi volontari potranno prendere servizio e darsi da fare per mantenere pulita e in ordine la struttura (dalle cassette alle cucce ai tiragraffi) e per sfamare e coccolare i mici meno fortunati, al momento in cerca di una famiglia che li possa adottare.

Gattolandia: volontari cercansi per il turno del mattino, idea per gli universitari

Con l’appello dei giorni scorsi l’associazione si rivolge principalmente agli studenti universitari, magari facilitati dagli orari dei corsi a svolgere i turni del mattino, ma chiunque può offrirsi volontario: per candidarsi e per richiedere precisazioni e dettagli scrivere a associazione@gattolandia.org.