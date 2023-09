Furto nell’auto posteggiata: i carabinieri restituiscono il pc rubato con la tesi di laurea

Ha tirato un sospiro di sollievo la studentessa 23enne che si è vista restituire dai carabinieri della Stazione di Villasanta, guidati dal maresciallo capo Alfredo Paludi, come immortalato in una foto diffusa dal Comando provinciale dell’Arma, il computer con la tesi di laurea che le era stato trafugato dall’auto, qualche giorno fa. La studentessa universitaria, residente fuori provincia e iscritta alla Statale di Milano, oltre ad avere denunciato il fatto alle forze dell’ordine, aveva anche rivolto un appello social per riaverlo.

I militari hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato il presunto responsabile, un 47enne già conosciuto alle forze dell’ordine e restituito alla ragazza il computer.

Villasanta: il presunto responsabile del furto denunciato

Le indagini sono partite immediatamente dopo che la vittima, lo scorso 22 settembre, una volta scoperto che il vetro della sua auto, regolarmente parcheggiata nel centro di Villasanta, era stato infranto e le erano stati rubati documenti, portafogli e altri beni personali custoditi nell’abitacolo, ha sporto denuncia.

Attraverso alcune testimonianze e l’analisi dei filmati della videosorveglianza comunale i militari sono riusciti a risalire all’indagato che aveva ancora parte della refurtiva, compreso il prezioso computer con la tesi di laurea che la ragazza dovrà discutere tra pochi giorni.