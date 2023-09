Furto in uno stand della Fan Zone del Gp: per un anno fuori dall’autodromo e da Biassono

Bloccato dalle Volanti della Questura a Monza, “dopo aver rubato un monopattino in centro città”, e in seguito “riconosciuto quale autore di un furto commesso a metà agosto in un esercizio commerciale”, nonostante un Avviso Orale del Questore di Monza, Marco Odorisio, di “comportarsi secondo la legge”, avrebbe colpito anche al Gp d’Italia di Formula 1, nella “Fan Zone” dell’autodromo di Monza.

Monza: il furto alle addette di uno stand della Fan Zone del Gp di Monza

Approfittando della grande calca, avrebbe “sottratto portafogli e telefoni cellulari delle addette di uno stand, venendo però prontamente bloccato dagli Agenti della Questura in servizio di vigilanza” che hanno subito restituito il bottino alle vittime. Il protagonista, un monzese, è stato quindi colpito da un Foglio di via obbligatorio: per un anno non potrà entrare nella zona dell’Autodromo di Monza e nel comune di Biassono.