Frontale sulla Novedratese, due feriti gravi e traffico in tilt

Due feriti gravi e soccorsi al lavoro per quasi due ore a Mariano Comense per un incidente sulla Novedratese che ha coinvolto tre auto e ha paralizzato anche le strade del nord Brianza. È successo poco dopo le 15, uno scontro frontale molto violento.

È intervenuto due volte l’elisoccorso, la prima ha trasportato uno dei feriti in stato di inconscienza all’ospedale di circolo di Varese. Nel secondo caso ha preso in carico l’altro ferito, residente in provincia di Monza e Brianza, estratto dall’abitacolo della sua auto dopo un lungo e meticoloso lavoro dei vigili del fuoco incaricati di liberarlo. È stato portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto le polizie locali di Mariano e Carugo e i carabinieri incaricati di ricostruire la dinamica: all’origine potrebbe esserci anche un malore del cinquantenne trasportato a Varese che viaggiando da Carugo verso Mariano ha prima sfiorato un’auto e poi impattato sulla seconda.

La strada provinciale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per tutto il tempo dei soccorsi. Importanti le ripercussioni sul traffico, in particolare modo sulla viabilità ordinaria a Giussano e sulla Statale 36 fino all’uscita di Briosco verso la Novedratese.