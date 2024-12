Frate Celestino canta la lode al creato di Zero: il video nei boschi di Briosco

Frate Celestino Pagani, responsabile della mensa dei poveri del Santuario della Madonna delle Grazie di Monza, è il protagonista del video che accompagna la canzone “Il linguaggio della terra” di RenatoZero, disponibile online sul canale YouTube del religioso a partire da domenica. Il brano è una lode al creato, alla vita e all’amicizia, ed è dedicato alla memoria della madre del frate, Isoletta. Il video è stato realizzato con Andrea Sala, Ilaria Franco e Carlotta Zamboni e con Alex Volpi per la parte sonora.

A fare da sfondo alla canzone è il Mulino Ronchi a Peregallo di Briosco. Tra sentieri, prati e percorsi alberati fra Celestino interpreta il brano, intervallato dalla scena che anima l’azione, che vede protagonisti tre amici del santuario.

«Tu sei durissima vita e bellissima da ricordare – canta – siamo l’inchiostro del poeta e il sacrificio sull’altare. E come in pace così in guerra ed abbracciarsi e poi ferire, questo è il linguaggio della terra».