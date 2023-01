Fondazione MB lancia Open Mind per formare i giovani del Vimercatese e Trezzese

Open Mind: un progetto per coinvolgere ragazzi giovani dai 16 ai 25 anni, formarli e insieme realizzare un evento finale che valorizzi il territorio attraverso gli occhi degli stessi ragazzi. È infatti aperta fino al 3 febbraio la call lanciata tutti ai giovani che vivono o studiano nei comuni del Vimercatese e del Trezzese che vogliano partecipare a percorsi formativi nell’ambito della promozione e comunicazione del territorio e all’organizzazione di un Urban Game a Vimercate. Open mind si inserisce nella cornice progettualità di My B Land, sostenuta da Fondazione Cariplo, che ha dato vita al fondo “Giovani energie, connessioni generative” della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, ed è frutto di un percorso di co-progettazione a cui hanno preso parte le organizzazioni vincitrici i della call for ideas collegata al fondo Giovani Energie. Sono partner del progetto Aeris, Atipica, CSeL Consorzio, delleAli Teatro, Il Visconte di Mezzago, Industria Scenica, Ippocampo, Joomla!Lombardia, La Grande Casa e Sloworking.

Fondazione MB lancia Open Mind e il progetto

Il progetto che è stato presentato con una conferenza stampa che si è svolta all’auditorium della biblioteca di Vimercate mercoledì 18 gennaio, nasce dalla volontà di far fronte alle problematiche e alle fragilità delle giovani generazioni, emerse in forma ancora più importante con l’avvento della pandemia, ed è mosso dalla volontà di aumentare il loro benessere, la consapevolezza di sé e della propria identità e la loro capacità di espressione.

La proposta è destinata a 36 ragazzi del territorio far i 16 e 25 anni che siano residenti, studenti, giovani che non frequentano percorsi formativi né hanno un’occupazione o con disabilità e si articola in tre diversi percorsi formativi da 30 ore ciascuno (validi ai fini del PCTO o come tirocinio extracurricolare), riguardanti l’ambito della promozione e comunicazione del territorio e realizzati in collaborazione con i partner del progetto. I tre laboratori sono cui verranno destinati i ragazzi che risponderanno alla chiamata sono: il “Discover Vimercate”, che propone una formazione teoria e pratica per avvicinare i giovani ai temi del turismo marketing territoriale; Il “laboratorio tecnico per lo spettacolo”, un percorso formativo di avvicinamento alle tecniche di base di operatore tecnico di spettacolo dal vivo, musica e teatro; e infine il laboratorio di digitalizzazione e web promotion che permetterà ai ragazzi di sviluppare competenze pratiche nella realizzazione di un sito web e nella pubblicazione di contenuti social accessibili.

Fondazione MB lancia Open Mind e l’urban game

Tutti e tre questi percorsi avranno come obiettivo la realizzazione di un Urban Game, l’evento finale che sarà ideato, organizzato e gestito dai ragazzi stessi mettendo in pratica quanto appreso durante i rispettivi percorsi formativi. I giovani interessati possono iscriversi al percorso attraverso il sito, sviluppato secondo le regole dell’accessibilità, all’indirizzo openmind.mb.it.