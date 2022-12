Follia a Carate: sale sul tetto di una casa, minaccia di buttarsi, poi lancia il cane nel vuoto

In stato confusionale e in preda alle allucinazioni causate da droghe sale sul tetto e lancia nel vuoto il suo cane. Momenti di follia a Carate Brianza nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre, quando un 36enne attorno alle 16 è riuscito a farsi aprire la porta di casa da una donna con la scusa di avere un po’ d’acqua per il cane.

Follia a Carate: allucinato da droghe butta il cane dal tetto

L’uomo è entrato in casa, ha impugnato un martello e poi è salito sul tetto dell’abitazione minacciando di gettasi nel vuoto. Non lo ha fatto, ma ha lanciato il cane che portava con sé. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Seregno e quelli della stazione di Besana Brianza, che hanno iniziato a negoziare con il 36enne. Lo hanno avvicinato a poco a poco, riuscendo poi ad afferrarlo prima che si tuffasse a sua volta.

Follia a Carate: il tentativo di fuga

Soccorritori a Carate l’8 dicembre 2022

Durante i controlli sanitari del personale di soccorso, l’uomo ha poi tentato di scappare, ma la fuga è durata pochi metri: una ulteriore trattativa ha convinto il 36enne a farsi accompagnare all’ospedale, quello di Vimercate, dove è stato registrato in codice giallo, quindi non in pericolo di vita. Sul posto anche quattro squadre dei vigili del fuoco da Seregno e Carate, l’ambulanza della Croce bianca di Giussano. Il cane, invece, zoppicante, è stato affidato alla compagna dell’uomo.