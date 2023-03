Flash mob a Macherio per i diritti delle donne

Manifesti che ricordano i diritti principali che le donne sono riuscite a conquistare negli anni, letture di brani e poesia, riflessioni: Macherio ha celebrato l’8 marzo con un flash mob promosso dall’amministrazione comunale in Corte del Cagnat cui ha fatto seguito un rinfresco, con omaggio floreale alle presenti. Nella serata di mercoledì 8 marzo, il vicesindaco di Macherio, Silvia Vitagliani, ha ricordato il significato dell’iniziativa.

Flash mob a Macherio: capire i diritti per cui non si è lottato

“Le giovani generazioni sono nate con diritti acquisiti, spesso non capiscono l’importanza delle lotte che hanno fatto le donne e, allora, giornate come queste servono per fare il punto della situazione, per capire quanto è stato fatto, ma anche quanto ancora c’è da fare, non solo in Italia, ma nel mondo”. Il flash mob sui diritti delle donne è stato partecipato da un buon gruppo di persone, giovani e meno giovani, donne e uomini. Un’occasione per celebrare la donna, ma soprattutto per riconoscere le battaglie sociali e rivendicare emancipazione, parità e rispetto.