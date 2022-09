Fiori d’arancio a Carate Brianza e nella politica brianzola: Veggian e Minotti sposi

Fiori d’arancio a Carate Brianza e nella politica brianzola. Il sindaco Luca Veggian e l’assessore lissonese Carolina Minotti sono convolati a nozze. Il matrimonio è stato celebrato giovedì pomeriggio dal parroco di Carate, don Giuseppe Conti, nella basilica di Agliate.

Fiori d’arancio: il sindaco di Carate Brianza e l’assessore di Lissone

Veggian, primo cittadino dal 2018, 38 anni, ha sposato Carolina Minotti, 27 anni, residente a Lissone e lì assessore a Istruzione e Cultura. Al termine della cerimonia, a festeggiare gli sposi sul sagrato del gioiello romanico, non sono parenti e amici, ma anche molti cittadini.

Fiori d’arancio a Carate Brianza: la proposta, i testimoni, il ricevimento

Il sindaco Veggian aveva chiesto la mano alla fidanzata il 13 dicembre, quando si trovavano in Versilia. Testimoni di nozze per il sindaco, sono stati la sorella e l’amico Adriano Corigliano, assessore e vicesindaco del Comune di Giussano. Dopo la cerimonia, novelli sposi e ospiti, circa 180, si sono recati a Ville Ponti a Varese per il ricevimento, un complesso fiabesco immerso in un parco secolare. La luna di miele è, invece, in programma per il mese di dicembre.

Fiori d’arancio a Carate Brianza: gli auguri del sindaco di Lissone

Agli sposi sono arrivati anche gli auguri del sindaco di Lissone Laura Borella: “Auguri all’assessore all’Istruzione e alla Cultura, Carolina Minotti, che è convolata a nozze con il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian. W gli sposi!”.