Finti preti, l’appello di don Damiano di Triuggio: «Non facciamo benedizioni a domicilio»

Si allarga l’allarme per i falsi sacerdoti. L’ultimo appello è della parrocchia di Triuggio che mette in guardia su possibili truffe che sono state già consumate in alcuni paesi limitrofi, dove girano individui che si presentano alla porta fingendosi preti e assistenti parrocchiali incaricati di impartire la benezione natalizia: una volta riusciti a entrare in casa ne approfittano per rubare.

Il parroco don Damiano Selle fa sapere che a Triuggio non vengono fatte benedizioni natalizie a domicilio e invita a non aprire la porta a sconosciuti, neppure se si presentano in abiti da prete.