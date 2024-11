Allarme truffa a Lesmo: preti fasulli nelle case per le benedizioni natalizie

Potrebbe presentarsi come don Nicola, oppure come don Antonio, potrebbero essere più persone: in ogni caso è una truffa e il consiglio, oltre a non aprire la porta, è di chiamare le forze dell’ordine. L’allarme per il prete fasullo che citofona nelle case in periodo di benedizioni natalizie arriva dalla comunità pastorale di Lesmo, Camparada e Correzzana.

Lesmo: preti fasulli nelle case per le benedizioni natalizie, il messaggio della comunità pastorale Santa Maria

“Vogliamo avvisare tutti i residenti di Correzzana, Lesmo, Camparada, Gerno e Peregallo che potrebbero esserci persone che si spacciano per i preti della comunità, presentandosi per fare le benedizioni natalizie – recita il messaggio veicolato tra i fedeli – Non aprite la porta a nessuno che si presenti come Don Nicola. Le benedizioni natalizie saranno eseguite esclusivamente dai sacerdoti della parrocchia: Don Mauro e Don Stefano. Altre persone che si presentano a nome della comunità non sono autorizzate“.

Nella comunità non esiste alcun don Nicola, mentre don Antonio è deceduto da quattro anni.

Lesmo: la comunità pastorale Santa Maria prevede appuntamenti pubblici per le benedizioni

La comunità pastorale Santa Maria inoltre dalla pandemia ha fissato degli appuntamenti in spazi pubblici per le benedizioni, riservando il porta a porta solo ai residenti di Correzzana.

Il programma prevede per sabato 30 novembre la benedizione a Lesmo, alle 10.30 a California davanti alla chiesa e al parcheggio di via Marconi (di fronte alla pizzeria) e alle 11.30 nel parcheggio di via Messa a Cascina Lucca, e a Gerno alle 10.30 in via Ungaretti. Sabato 7 dicembre ancora a Lesmo, alle 10.30 in via Lambro e piazza Dante e alle 11.30 al parcheggio tra via Monti e viale Brianza e in via Donatori di Sangue, e a Gerno alle 10.30 in via Volta. Sabato 14 dicembre a Camparada (10.30 al parcheggio di via Cappelletta e al parcheggio di via Cabella, alle 11.30 al Comune e tra le vie Grigna e Adamello), mentre a Peregallo il ritrovo per tutti gli interessati è in chiesa alle 19 nelle giornate di mercoledì 4 e 11 dicembre.