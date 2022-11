Finalmente la Rho-Monza: inaugurato il completamento con Salvini, il sindaco Casati spinge sulle compensazioni concordate

Finalmente la Rho-Monza. Lunedì 14 novembre, appuntamento intorno alle 11 per un momento storico: l’inaugurazione del prolungamento della Tangenziale Nord A52 fino a Novate Milanese, con il completamento del collegamento Rho-Monza e la storica chiusura dell’anello delle Tangenziali milanesi. Un taglio del nastro atteso da anni, visto che l’opera era attesa per Expo 2015.

Finalmente la Rho-Monza: le autorità presenti, anche Salvini e La Russa

Lunedì mattina a Paderno Dugnano, insieme al sindaco Ezio Casati, al vescovo don Luca Raimondi e ai vertici regionali rappresentati dal presidente Attilio Fontana, dal vice onorevole Fabrizio Sala, dall’assessore alla partita Claudia Maria Terzi e dai colleghi allo Sviluppo città metropolitana Stefano Bolognini e alla Sicurezza Romano La Russa, si sono presentati anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Finalmente la Rho-Monza: “Una importanza strategica”

“L’opera che inauguriamo oggi assume una importanza strategica in quanto costituisce un’alternativa al tratto urbano della A4 costantemente congestionato. È stata completata grazie alla perseveranza e nonostante le difficoltà che hanno interessato questi ultimi anni fra pandemia e aumenti dei prezzi. Una grande opera per la Lombardia, per il Paese”, ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Finalmente la Rho-Monza: elemento fondamentale della rete viaria a nord di Milano

L’intervento di riqualificazione costituisce un elemento fondamentale della rete viaria a nord di Milano andando a costituire un’alternativa al tratto urbano dell’Autostrada A4 Milano-Venezia collegando la tangenziale nord di Milano alla A8.

“Un orgoglio inaugurarla alla presenza del ministro – ha concluso Fontana – dopo diversi anni di lavoro e ricorsi, ormai tradizionali nel nostro Paese, a cui la forte volontà del concessionario e di tutte le Istituzioni non si è arresa“.

Finalmente la Rho-Monza, Salvini: “Lavorare coi sindaci è fondamentale”

AI microfono del CittadinoMb, Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza della collaborazione con i sindaci: “Lavorare coi sindaci è fondamentale, la metà delle mie giornate la passo rispondendo a loro da nord a sud: sono la spina dorsale di questo paese“.

“Le compensazioni concordate devono essere realizzate, è un’opera importante però il territorio sta pagando un prezzo importante”, ha fatto eco il sindaco Casati.