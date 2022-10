Milano-Meda: prove di carico sul ponte, due weekend di chiusura a Paderno Dugnano

Due weekend di chiusura per la Milano-Meda in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo per la Tangenziale Nord e quello di Paderno Dugnano per l’esecuzione di prove di carico sul ponte a scavalco che, una volta completato l’iter di collaudo, collegherà la Tangenziale Nord con la Rho-Monza.

Milano-Meda: chiusura dalle 21 del 14 ottobre e dalle 21 del 21 ottobre

Prevista la chiusura quindi dalle 21 di venerdì 14 ottobre alle 6 di lunedì 17 ottobre e dalle 21 di venerdì 21 ottobre alle 6 di lunedì 24 ottobre.

Milano-Meda: percorsi alternativi su svincoli e strade sovracomunali

Il traffico della Milano-Meda, in entrambe le direzioni, non sarà deviato su strade cittadine (fatta eccezione per il tratto del ponte di via Santi che sarà funzionale a collegare gli svincoli in entrata e uscita). Lungo i percorsi verranno segnalate le deviazioni verso Milano, Rho, Monza, Como-Meda utilizzando i raccordi direttamente su svincoli e strade sovracomunali.