Fiamme nel parco delle Groane, lotta per spegnere gli ultimi focolai

È ancora intenso il lavoro dei vigili del fuoco per riuscire a domare l’incendio scoppiato lunedì sera nel parco delle Groane, tra Cesate e Limbiate. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte. L’avanzare delle fiamme è stato sostanzialmente fermato all’alba di martedì 4 aprile, ma vigili del fuoco, guardie ecologiche e volontari della protezione civile stanno ancora lavorando per ridurre il sottobosco, dal quale divampano ancora vasti e pericolosi focolai. È stato enorme l’incendio scoppiato nella di 7700 ettari tra la città metropolitana, la Brianza monzese e la provincia di Como. Le lingue di fuoco si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni e locali per il tempo libero: per fortuna non c’è stato nessun intossicato né ferito. Non sono ancora note le cause: le indagini sono ancora in corso.

Distrutta un’ampia porzione di boschi pregiati

È andata distrutta una porzione molto vasta di verde pregiato nei boschi tra Cesate e Limbiate. Ancora in corso il calcolo dell’estensione dell’area bruciata. Sul posto è giunto un grande numero di mezzi: le autopompe del distaccamento di Carate Brianza, Seregno e Desio e ancora, le autobotti di Lazzate e Bovisio Masciago: in totale, dieci mezzi. Sono intervenuti anche i volontari della protezione civile, le squadre antincendio del parco delle Groane e i carabinieri di Desio.

Incendio Groane Incendio Groane

Le fiamme hanno lambito le abitazioni ma non ci sono feriti

Le strade che circondano l’area sono state chiuse a scopo precauzionale, mentre alcuni vigili del fuoco sono a presidio della zona residenziale, seriamente minacciata dalle fiamme. Volontari e pompieri stanno inoltre lavorando per ridurre il sottobosco, in modo da non alimentare ulteriormente il fuoco. Un lavoro di prevenzione attuato anche nella speranza di prevenire altri incendi e scongiurare un’escalation di roghi come era già avvenuto alcuni anni fa nel parco delle Groane.