Feste e eventi a basso impatto ambientale con le stoviglie a noleggio

Piatti, posate e stoviglie offresi. A lanciare l’invito (e l’appello per un consumo limitato delle stoviglie usa e getta) è il Csv Monza Lecco Sondrio che si rivolge a chiunque voglia organizzare un evento dove sia prevista la somministrazione di cibo.

Stoviglioteca, la proposta Csv

La Stoviglioteca è disponibile nella sede del Csv in via Correggio 59 a Monza. Si tratta di un prestito di piatti, bicchieri e posate per le feste. Nessun costo per il noleggio, gli oggetti vengono messi a disposizione gratuitamente. Viene richiesta solo una cauzione al momento del noleggio per tutelare la Stoviglioteca da eventuali smarrimento o danni.

«Un piccolo gesto per eliminare l’utilizzo di prodotti usa e getta, anche se compostabili, in occasione di eventi e feste in cui si genera molta spazzatura. Può essere considerato un atto d’amore per il nostro pianeta», spiegano i promotori dell’iniziativa.

Per poter ottenere in prestito il kit di stoviglie per eventi basta mandare una mail a m.motta@csvlombardia.it, compilando poi la scheda che verrà inviata via mail. Le stoviglie potranno poi essere ritirate direttamente nella sede di via Correggio.

La dotazione completa prevede oltre a piatti (240 tra piani e fondi) e bicchieri anche cestini per il pane, caraffe, posate e ciotole di diverse misure.

Stoviglioteche in Brianza

Un’idea, quella delle stoviglie a noleggio, che sta prendendo piede un po’ ovunque in Italia. Sul sito nonsprecare.it è possibile trovare l’elenco delle stoviglioteche già attive in diciassette regioni italiane. In provincia di Monza Brianza è operativo il progetto Stoviglioteca di Impari a Usmate Velate che propone un kit per 30 persone.

A Monza il servizio è offerto anche dalla bottega Alternativa sfusa di via Bergamo che propone servizi di stoviglie in plastica durevole e riutilizzabile. Anche in questo caso la prenotazione può essere fatta direttamente tramite il sito della bottega. La caparra richiesta è di 20 euro.