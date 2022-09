Festa notturna tiene sveglio mezzo paese, mistero tra Lazzate e Lentate

Rimane un mistero assoluto la festa notturna che ha tenuto sveglia mezza Lazzate tra sabato e domenica. Tantissimi residenti, sia sui social che con segnalazioni dirette, hanno riportato la stessa storia: musica da rave sino a tardissima notte, finanche alle 4, così potente da rimbombare nelle case e svegliare chi dormiva. Eppure le forze dell’ordine non hanno ricevuto nessuna chiamata.

Musica fino a tarda notte, nessuna spiegazione

È successo tutto nella zona al confine con Lentate, verso i boschi di via Masino, Libertà, Kennedy. È impossibile essere più precisi perché nonostante i tentativi di ricostruzione le testimonianze, pur tutte simili fra loro, indicano quasi ognuna un diverso luogo di provenienza. Interrogata a riguardo, nemmeno l’amministrazione comunale ha saputo fornire una spiegazione, mentre ovviamente la Polizia Locale a quell’ora della notte non è in servizio, e comunque non ha raccolto particolari segnalazioni nei giorni seguenti.

Musica fino a tarda notte, tam tam sui social

Eppure sui social il tam tam è stato immediato e continuo. La storia è uguale per tutti, musica ad altissimo volume. Per fare un’onomatopea, l’indicazione è stata “tum tum”. In sostanza musica elettronica. Il racconto prosegue per tutti sino alle 4, anche se fondamentalmente in tanti dicono che verso le 3 il volume è andato abbassandosi ed era più semplice riposare, una cosa che, sino a quel momento, era sembrata impossibile. Sia l’amministrazione comunale che le forze dell’ordine invitano i cittadini a chiamare il numero unico delle emergenze anche a tarda notte, perché i professionisti della sicurezza sono al lavoro 24 ore al giorno e sicuramente un controllo in più, un’uscita di pattuglia in più non può fare male.