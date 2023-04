Festa delle donne senegalesi: Cesano Maderno punto di incontro delle comunità africane

Il 3 giugno presso il Velodromo comunale di Cesano Maderno si svolgerà la Festa delle Donne senegalesi, organizzata dall’associazione Ande Solidarietà, che riunisce e offre aggregazione alle donne senegalesi che vivono in Italia. Per l’occasione arriveranno a Cesano rappresentanti delle autorità consolari e diplomatiche senegalesi e i deputati del parlamento del paese africano eletti in Italia. Ma soprattutto, in quel sabato all’inizio di giugno, Cesano Maderno diventerà il centro di incontro delle comunità africane nel Nord Italia, nel nome della figura della donna e dei diritti ancora spesso negati in tante parti del mondo.

La presentazione del mega evento del 3 giugno a Cesano

La sede dell’associazione Shaula Aps di via Riccione ha ospitato la presentazione del mega evento, con il presidente Ndiaye Amadou Makhtar che in parte ha spiegato lo svolgimento e le finalità della kermesse che ha già avuto il patrocinio dell’amministrazione comunale cesanese e che vedrà la partecipazione del sindaco Bocca e dei rappresentanti locali, che del resto da sempre sono molto vicini all’associazione. Presenti per Ande, la presidentessa Fatoumata Ndiaye e Awa Sarre vice presidentessa, insieme a tante donne che animano il sodalizio. Per l’amministrazione comunale cesanese c’era l’assessore alla Cultura, Martina Morazzi.