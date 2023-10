Festa dei nonni e colazione con i nipotini alla scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale “Giovanni XXIII” di Albiate. Martedì 3 ottobre la struttura educativa di via Mazzini ha riservato un’apertura di giornata davvero speciale a coloro che accompagnano da vicino i bambini nelle fasi più delicate della loro crescita. Una figura fondamentale, un punto di riferimento, un aiuto alle famiglie e, perché no, un pieno di racconti, saggezza ed esperienza. In una parola, i nonni.

Festa dei nonni: il personale scolastico di Albiate ha preparato la colazione

Festa nonni Albiate

La scuola dell’infanzia ha così creato un modo per dire grazie ai nonni che, da sempre, rappresentano l’appiglio per i nipoti, tra coccole e vizi. Il personale scolastico ha preparato una ricca e golosissima colazione che nonni e nipotini hanno condiviso con tenerezza per un inizio di giornata speciale. Una mattinata all’insegna dell’amore e della riconoscenza. Un evento che ha visto il lavoro alacre delle maestre che hanno preparato in maniera accurata la sala colazione per far rivivere un mattinata indimenticabile ai tanti che hanno deciso di partecipare. Insieme, nonni e nipoti, hanno chiacchierato occhi negli occhi, gustato le prelibatezze e vissuto minuti di dolcezza in un’atmosfera di particolare bellezza. I nonni hanno scattato fotografie coi loro nipoti, si sono messi in posa in cornici giganti tutte colorate. In ogni angolo cuoricini e pensierini hanno caratterizzato l’ambiente di una festa che celebra la forza e la saggezza dei nonni: un universo di bontà e un aiuto fondamentale per i piccoli che accanto a loro si sentono…davvero grandi.