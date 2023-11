Falò e disordine, vandalismi al Parco Vita di Solaro

Resti di un falò, sporcizia e disordine. È ciò che rimane del vandalismo al chioschetto del Parco Vita in pieno centro paese a Solaro. Si è verificato tutto nel fine settimana; probabilmente qualcuno ha approfittato delle ore notturne per bivaccare e divertirsi a spese della comunità. È stato acceso un piccolo rogo, sono stati spostati gli arredi da esterno e sicuramente è stato creato qualche disagio all’utenza del parco l’indomani mattina.

Vandalismi al Parco Vita di Solaro: l’opposizione chiede videosorveglianza

«Hanno addirittura acceso un fuoco», lamenta la sezione locale della Lega. «Forse qualche controllo e qualche telecamera di videosorveglianza in più non guasterebbero», è il suggerimento del gruppo d’opposizione.

Lo spiazzo del chioschetto è stato subito ripulito e rimesso in ordine dall’azienda incaricata da parte dell’amministrazione comunale. Il bar sarebbe comunque chiuso in questo periodo, rispettando la stagionalità della concessione. Ed era comunque serrato dalla fine della scorsa estate perché un tentativo di furto aveva provocato danni alla serranda e non è stato possibile reperire i pezzi necessari alla riparazione in tempi rapidi.