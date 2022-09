Fabrizio Sala eletto alla Camera: “In campo per dare forza al nostro territorio”

Candidato nel listino plurinominale di Forza Italia in un collegio milanese, l’assessore regionale all’Istruzione Fabrizio Sala è stato eletto alla Camera. Si prepara al Parlamento perché secondo in lista dopo Marta Fascina, eletta all’uninominale nel collegio di Marsala.

Fabrizio Sala eletto alla Camera: “Ora al lavoro per la Brianza”

“In campo per voi, per dare forza al nostro territorio. Solo una parola: grazie – ha commentato nel primo pomeriggio di lunedì – Grazie per aver creduto in me. Grazie a tutti i cittadini, grazie ai militanti di Forza Italia, agli amministratori, ai giovani, a tutto il mio staff: insieme abbiamo raggiunto un risultato strepitoso, siamo una squadra vincente. Nella nostra provincia, infatti, Forza Italia ha sfiorato il 10% uno dei dati più alti a livello nazionale. Grazie al Presidente Silvio Berlusconi e alla nostra coordinatrice Licia Ronzulli per la fiducia. Ora al lavoro per la Brianza, per la Lombardia e per tutto il Paese“.