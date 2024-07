F1, qualifiche Gp Spa: Verstappen domina ma è penalizzato, Leclerc in pole

Il Campione del Mondo Max Verstappen domina le qualifiche del Gran Premio del Belgio, conquistando la prima posizione con il miglior tempo di 1:53.159. A causa della penalità dell’olandese (per aver sostituito il motore endotermico) sarà il monegasco del Cavallino, Charles Leclerc, a scattare dalla pole position della 69esima gara di Formula 1 di Spa Francorchamps. In prima fila insieme alla monoposto numero 16, l’inaspettata Red Bull di Sergio Perez, mentre alle loro spalle in terza e quarta posizione la Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris. Partirà soltanto dalla quinta posizione il vincitore dell’ultimo Gran Premio, Oscar Piastri, seguito da George Russell e Carlos Sainz. La Ferrari dello spagnolo infatti occuperà la settima posizione avendo fatto segnare l’ottavo tempo.

F1, qualifiche Gp Spa: in Q1 fuori le due Haas e Tsunoda

Dopo una terza sessione di prove libere di Formula 1 interrotta a causa delle estreme condizioni meteo e la Sprint Race di Formula 2 posticipata a causa della battente pioggia, le ultime qualifiche di F1 prima della pausa estiva scattano puntuali sul circuito di Spa Francorchamps alle 16 di sabato 27 luglio. In pista anche Lance Stroll, con l’Aston Martin numero 18 prontamente riparata dopo l’incidente mattutino. Non piove, ma la pista è bagnata: le condizioni sono da intermedie e, all’accendersi del semaforo verde in fondo alla pit lane, arrivano le prime comunicazioni via radio che intimano ai piloti di affrettarsi a far segnare un crono data la previsione di uno scroscio di pioggia in pochi minuti. Il primo a lanciarsi è Norris, ma Verstappen torna ad essere “il pilota di categoria superiore” che mancava ormai da troppo tempo, conquistando al primo tentativo la pole position provvisoria (e rifilando 2 secondi al compagno di squadra Perez). E’ l’olandese infatti il primo a scendere sotto il minuto e cinquantacinque percorrendo i sette chilometri di Spa (tempo stimato da Pirelli come target per passare alle gomme Slik). In un primo turno di qualifica, dove il passaggio al successivo è combattuto fino alla fine a causa della forte evoluzione della pista, tutti i piloti, tranne Verstappen, si giocano il secondo treno di gomme. Verranno eliminati Hulkenberg, Magnussen, Tsunoda, Sargeant e Zhou.

Classifica realizzata da Sara Colombo/Il Cittadino

F1, qualifiche Gp Spa: in Q2 Perez salvo per millesimi e poi terzo in Q3

Per il Q2 McLaren, Mercedes e Ferrari decidono di scendere in pista per il primo tentativo con gomma usata. L’inaspettata intensificazione della pioggia e questa strategia metteranno a rischio piloti come Russell, Leclerc e Sainz, più volte a sull’orlo dell’eliminazione. Con Perez salvo per soli 3 millesimi (decimo a discapito di un, fino a quel momento sensazionale, Alexander Albon), non passeranno all’ultimo turno di qualifica l’anglo-thailandese, Gasly, Ricciardo, Bottas e Stroll.

Hamilton attende in pit lane il semaforo verde che darà il via all’ultima sessione di qualifica, sperando di poter anticipare, con il proprio crono, l’arrivo dell’ennesimo scroscio di pioggia. È tuttavia Perez (il quale sedile ricordiamo essere molto rovente in vista della stagione 2025) a far segnare, inaspettatamente, la pole position provvisoria, poi prontamente sottrattagli dal compagno di squadra. Mentre Ferrari si rilancia per il secondo tentativo con gomma nuova, nessuno dei contendenti (rimasti senza treni di pneumatici nuovi a disposizione), tranne Norris, benché di poco, riesce a migliorarsi. È sullo sventolare della bandiera a scacchi che Leclerc compie l’impresa, piazzando la sua Ferrari numero 16 tra le Red Bull di Verstappen e Perez. Sarà dunque il monegasco a scattare dalla pole position, grazie alla retrocessione in undicesima posizione del Campione del Mondo Olandese.