F1, offerta Acisport per un posto in tribuna a Monza con un “upgrade” del biglietto

Nonostante ci fossero delle speranze, la realtà ci riporta a una situazione ancora d’incertezza. Stiamo parlando del tutto esaurito che si attende per domenica, all’autodromo di Monza, il giorno più importante nel fine settimana del Gran Premio d’Italia. Per questo motivo è stato chiesto ai mezzi di comunicazione un aiuto nel diramare il messaggio per i tifosi ancora incerti.

F1, all’autodromo di Monza disponibilità alle tribune Roggia, Ascari II e Ascari

“Acisport intende offrirti, per la giornata di domenica, la possibilità di assistere all’evento comodamente seduto in uno dei posti riservati nelle tribune 10 “Roggia”, 15 “Ascari II”, 16 “Ascari” acquistando un upgrade del tuo biglietto della domenica o abbonamento prato in tuo possesso al prezzo speciale di 185 euro”.

Vuol dire in parole povere che, domenica 3 settembre, chi vorrà potrà sedersi nei posti ancora liberi delle tribune in questione con un piccolo esborso. Un bel segnale da una parte, ma anche la conferma che il 2022 è più lontano dei dodici mesi che ci separano da lui.