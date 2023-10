Ex ospedale di Vimercate: cominciano i cantieri, diminuiscono i parcheggi

Qualcosa si muove all’ex ospedale di Vimercate. Dopo la firma della convenzione urbanistica per l’area ex ospedale, avvenuta lo scorso 28 luglio, ora è il momento dei cantieri e dell’avvio dei lavori e i vimercatesi dovranno parcheggiare altrove. Il primo cantiere, propedeutico poi alla fase di bonifica del comparto, è previsto nell’area del parcheggio dell’ex ospedale (piazza Donatori di Sangue) che da lunedì 16 ottobre non sarà più accessibile. L’area di parcheggio, in forza alla convenzione stipulata il 28 luglio 2023, che è sempre stato di proprietà dell’Asst ora è di proprietà dell’operatore privato.

Ex ospedale di Vimercate e i posteggi alternativi

Diversi gli stalli di sosta sia liberi che a pagamento che i cittadini possono utilizzare nelle stesse zone e che vanno a compensare la prossima chiusura dell’area di piazza Donatori di Sangue: – via Brianza nel tratto compreso tra via Milano e via F.lli Baracca, circa 40 stalli tracciati sul lato strada e altri 30 nell’area di parcheggio tutti a sosta libera – piazza Marconi parcheggio in superficie 75 stalli liberi e 62 stalli a pagamento così regolamentati: dal lunedì al sabato 0,50 euro ogni ora dalle 8 alle 20 ad esclusione della fascia oraria tra le 12,30 e le ore 14,00 – in largo Europa è possibile usufruire del parcheggio anche al piano -1 con 87 stalli di sosta regolamentati secondo il regime di sosta previsto anche in superficie. La sosta è così regolamentata: – dal lunedì al sabato 0,50 euro la prima mezzora poi 1 euro/ora dalle 8 alle 20 ad esclusione della fascia oraria tra le 12,30 e le ore 14,00 Possibilità di acquistare un abbonamento per la sosta di 1 mese al costo di 35 euro che vale esclusivamente per la sosta nel parcheggio al piano -1 di largo Europa. L’abbonamento o il pagamento della sosta oraria può essere effettuato direttamente nel parcometro installato al piano -1 di largo Europa – Via Bakhita n. 29 stalli a pagamento così regolamentati dal lunedì al sabato 0,50 euro ogni ora dalle 8 alle 20 ad esclusione della fascia oraria tra le 12,30 e le ore 14,00. L’Amministrazione intende comunque valutare eventuali ulteriori misure dirette a riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta di stalli di sosta soprattutto in occasione del mercato del venerdì mattina.