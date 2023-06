Estensione del teleriscaldamento a Monza, Acinque al lavoro da lunedì 3 luglio: ecco dove

Non solo impianto di illuminazione pubblica cittadino da 13 milioni di euro, Acinque sarà impegnata a Monza, da lunedì 3 luglio, con l’avvio dei lavori di estensione del teleriscaldamento nella zona ricompresa fra le vie Modorati, Tolomeo e Ragazzi del ’99 con allaccio del centro sportivo Monzello. “L’intervento – spiega la multiutility – fa parte del piano di ampliamento della rete nell’area centrale della città da parte del nostro gruppo“.

Monza, lavori teleriscaldamento: dovrebbero essere completati entro i primi di agosto

Il cantiere interesserà, nell’ordine, la via Ragazzi del ‘99 (dal Centro Sportivo fino all’incrocio con Via Tolomeo), la via Tolomeo (fino all’intersezione con via Modorati) e la stessa via Modorati (sino all’innesto nella rete esistente, all’altezza del civico 1).

Le opere, salvo condizioni meteo avverse, saranno completate entro i primi giorni del mese di agosto. Al fine di consentire una corretta esecuzione dei lavori la circolazione verrà regolamentata secondo le prescrizioni degli uffici comunali.