Elezioni comunali: nasce la civica Besana per Tutti

Cittadine e cittadini che hanno a cuore il proprio territorio al quale vogliono restituire un’identità di comunità attraverso il fare al servizio delle persone. In vista delle elezioni amministrative, nasce la lista civica “Besana per Tutti”, espressione di un gruppo eterogeneo e coeso dalla forte componente femminile e rappresentato da volti di donne e uomini della società civile.

Elezioni comunali: l’urgenza di dare risposte ai cittadini

“Abbiamo avvertito l’urgenza di impegnarci per dare risposte alla città – spiega la capolista Susanna Citterio– siamo di fronte ad un impoverimento della vita sociale e politica besanese, con poca attenzione alle reali esigenze delle persone. Vogliamo colmare questo vuoto e ritrovare il piacere di confrontarci e di condividere esperienze, per una comunità aperta e solidale, capace di immaginare la città che vorremmo abitare”. La lista è composta da persone provenienti da diversi ambiti, in cui è forte la componente volontaristica, con l’obiettivo di migliorare Besana. Alla base, la volontà di coinvolgere le persone. “Crediamo fortemente nella partecipazione e nel coinvolgimento di tutti, perché una vera comunità non esclude nessuno– prosegue Citterio- saremo propositivi e una valida alternativa per chi non si è sentito rappresentato”.

Elezioni comunali: una civica aperta al dialogo con tutti

La civica nasce infatti in antitesi all’amministrazione in carica, e il dialogo con altre forze è già avviato. Il logo ed il nome della lista sono evocativi: Besana per tutti indica apertura, ascolto senza preclusioni. “Mettiamo al centro le persone per riscoprire un senso di appartenenza alla città, proponendo idee con educazione, senza porci in una situazione di scontro. Questo è il nostro modello” spiegano Ambrogina Pozzi e Luca Radaelli. Il programma elettorale sarà una precisa indicazione di progettualità concrete. “Fra queste, c’è ad esempio l’intenzione di creare uno spazio polivalente stabile che sia punto di aggregazione in ogni ambito, sportivo, culturale, sociale” spiega Paolo Gasparetti “non solo per i giovani, ma per tutte le età”. Gli esponenti pensano poi ad una Besana attenta alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio che sia pronta a collaborare con altri Comuni, con tutti gli enti e le associazioni presenti. Un percorso di ascolto che, aggiunge Sabina Villa, “non si concluderà con l’esito elettorale”. “Siamo aperti a collaborare con tutte le forze democratiche e progressiste presenti sul territorio, convinti che solo con l’impegno comune e con la massima partecipazione si possano raggiungere importanti obiettivi per la nostra città” concludono.