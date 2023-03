Elezioni comunali a Brugherio: Alleanza Progressista la prima a scendere in campo

È Alleanza Progressista la prima formazione a scendere ufficialmente in campo per le amministrative di Brugherio: la lista, che riunisce in un solo soggetto Sinistra per Brugherio, Movimento 5 Stelle e Brugherio futura, ha presentato sabato 4 marzo il simbolo al mercato e farà altrettanto domani, dalle 10, in piazza Roma. La civica, che correrà nello schieramento di centrosinistra, è il frutto del laboratorio attivato a gennaio che si è confrontato su diverse tematiche, dall’ambiente al lavoro, dalla cultura all’economia circolare. «Oggi parte un progetto unitario – spiega Federico Circella – i primi riscontri sono positivi: le persone sono incuriosite anche perché, finora, siamo l’unica novità in un quadro ancora indeterminato».

Elezioni comunali a Brugherio: presto i tavoli di lavoro

Nelle prossime settimane l’Alleanza promuoverà i tavoli di lavoro da cui dovrebbero uscire gli spunti che confluiranno nel programma: giovedì 9, alle 21 nel salone Berlinguer della Casa del popolo, si riuniranno i due gruppi che affronteranno le questioni legate alla cultura, all’istruzione, ai giovani e allo sport e su quelle che ruotano attorno all’energia, all’economia circolare, ai rifiuti e alla transizione ecologica. Non è, invece, stata ancora fissata la data della seconda sessione in cui saranno convocati i tavoli dedicati a salute, lavoro, casa, servizi alla persona e ad ambiente, parchi, territorio e benessere animale.

Elezioni comunali a Brugherio: “Il nostro è un cantiere aperto”

Durante le serate saranno raccolte le disponibilità a correre il 14 e 15 maggio: «Il nostro – afferma Circella – è un cantiere aperto e la lista non è chiusa». Prosegue anche il dibattito con le altre formazioni del centrosinistra: «Stiamo cercando le convergenze sui contenuti – prosegue il portavoce – poi dovremo cercare un candidato sindaco unitario che sappia fare sintesi». Tra i temi ancora aperti c’è il futuro dell’area comunale di via Turati: «Nel programma dell’attuale amministrazione – precisa Circella – era prevista la realizzazione di una residenza sanitaria mentre noi riteniamo che debba rimanere uno spazio verde connesso con la ciclabile Brumosa».

Elezioni comunali a Brugherio: nome dell’aspirante sindaco ancora lontano

Se la quadra sul programma potrebbe non essere lontana, quella sul nome dell’aspirante primo cittadino non sembra dietro l’angolo: l’ala vicina al sindaco Marco Troiano spinge per la candidatura della sua vice Giovanna Borsotti che, però, non ha l’avallo del Pd. Tra i democratici resta aperta l’ipotesi Lucia Pacini benché non convinca l’intero partito: secondo alcune indiscrezioni c’è chi starebbe pensando a una contromossa per uscire dall’impasse saggiando la disponibilità di qualche indipendente a caricarsi sulle spalle il peso della corsa che in molti considerano persa in partenza. Le bocche rimangono cucite anche nel centrodestra in cui restano elevate le quotazioni di Roberto Assi di Bpe: la coalizione, afferma qualcuno, scoprirà le carte solo dopo aver sviscerato tutte le questioni programmatiche sul tavolo.